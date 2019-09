Küpser Trainer Patrick Schneider vermisst die Konstanz

Der Kampf um die Tabellenspitze in der Kreisklasse 2 avanciert immer mehr zum Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem FC Altenkunstadt/Woffendorf und dem VfR Johannisthal. Einzig der Schwabthaler SV konnte nach dem deutlichen 6:1-Heimerfolg am vergangenen Wochenende im Verfolgerduell gegen den SSV Ober-/Unterlangenstadt noch den Anschluss halten: Bei einem Spiel weniger liegen die Schwabthaler vier Zähler hinter dem Tabellenzweiten aus Johannisthal.

Aus diesem Trio haben die Tabellenführer aus Altenkunstadt/Woffendorf am 12. Spieltag die schwerste Aufgabe vor der Brust - sie müssen beim Tabellensechsten, der SpVgg Isling, antreten. Johannisthal bekommt es auswärts mit dem Tabellenvorletzten SV Fischbach zu tun, während die Schwabthaler gegen die SG Roth-Main spielen.

Der zuletzt kriselnde FC Kronach schaffte am vergangenen Wochenende mit dem 3:0-Erfolg gegen Baiersdorf einen Befreiungsschlag und empfängt dieses Mal den TSV Küps. Der TSV gewann in der Vorwoche ebenfalls mit 3:0 gegen die SpVgg Isling, erwartet aber ein schwieriges Spiel gegen die Kronacher. "Ich denke, in diesem Spiel kann wieder alles passieren. Aber wenn wir unser Potenzial aufrufen, tut sich jede Mannschaft schwer gegen uns. Das Problem ist hier einfach noch die Konstanz", spricht der Küpser Spielertrainer Patrick Schneider die Achterbahnfahrt der vergangenen Wochen an.

Durchwachsenes erstes Drittel

Derzeit liegt der TSV Küps als Siebter im gesicherten Mittelfeld der Liga. Jedoch hieß es in den letzten Wochen hopp oder top bei Schneider und seinem Team: Auf Niederlage folgte Sieg, folgte Niederlage, folgte Sieg. "Das erste Saisondrittel verlief aus unserer Sicht sehr durchwachsen", bilanziert Schneider daher folgerichtig. Soll am Ende mehr als Platz sieben herausspringen, müssen allerdings konstante Leistungen abgerufen werden, das weiß Schneider nur zu gut.

"Wir sind an einem guten Tag ein Team, das jede Mannschaft schlagen kann", ist Schneider von den Fähigkeiten der Mannschaft überzeugt. "Aber es gibt eben auch andere Tage. Uns fehlt hier einfach noch die Konstanz." Immerhin, die letzte Auswärtsbegegnung gegen Roth-Main gewannen die Küpser. Ein gutes Omen und der Startschuss für eine Erfolgsserie?