Küpser Herren 40 feiern Meisterschaft

Nach den Herren des TC Küps, die im letzten Spiel kampflos zu Punkten kamen, sicherten sich die Herren 40 ebenfalls vorzeitig die Meisterschaft, während die Herren 50 ihre erste Niederlage einstecken mussten. Trotz eines relativ klaren Ergebnisses hatten die Senioren 65 bei der noch ungeschlagenen Coburger Turnerschaft Chancen auf einen Punktgewinn. Ersatzgeschwächt verloren die Damen 30 gegen Friesen und auch die Damen 40 hatten das Nachsehen. Die Mädchen 16 mussten sich, wie schon in der Vorrunde, gegen Baur Burgkunstadt klar geschlagen geben. Ihren ersten Punktgewinn verzeichneten aber die Damen 60.

Damen 30, Bezirksliga

SV Friesen - TC Küps 6:3 Ersatzgeschwächt traten die Küpser an. Nach den Einzeln stand es durch Siege von Bergner und Wachter und der verletzungsbedingten Aufgabe von Bittrufs Gegnerin remis. Doch in allen drei Doppeln waren die Gastgeber deutlich überlegen. Einzel: Fischer - Will (w.o.); Hammerschmidt - Bergner 6:2, 2:6, 3:10; Welscher (w.o.) - Bittruf 0:3; Wolf - Wachter 5:7, 0:6; Stadtelmann - Tönnesmann 6:0, 6:0; Leipold - Söllner 6:2, 6:1. Doppel: Fischer/Geiger - Bittruf/Tönnesmann 6:3, 6:0; Wolf/Stadtelmann - Bergner/Söllner 6:3, 6:2; Hammerschmidt/Hofmann - Wachter/Swoboda 6:4, 6:3.

Damen 40, Kreisklasse 1

TC Küps - TSV Grub a. F. 1:5 Nur Thaler konnte gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer punkten, während alle anderen Begegnungen zum Teil klar an die Gäste gingen. Einzel: Thaler - Carl 2:6, 6:2, 10:8; Hümmrich - Gundermann 2:6, 3:6; Bittner - Büschel 1:6, 2:6; Hempfling - Schmidt 1:6, 1:6. Doppel: Thaler/Hümmrich - Carl/Schmidt 6:3, 3:6, 7:10; Bittner/Hempfling - Gundermann/Büschel 1:6, 1:6.

Damen 60, Bezirksliga

TC Küps - TC Weiß-Rot Coburg 3:3

Nahe dran am ersten doppelten Punktgewinn waren die Damen 60, denn Steinke und Kutnyak entschieden ihre Partien sicher für sich und Kroha und Schmidt verloren erst im Match-Tiebreak. Die Doppel endeten remis. Einzel: Steinke - Scholz 6:2, 6:3; Kroha - Müller 4:6, 6:2, 6:10; Schmidt - Bätz 1:6, 6:1, 3:10; Kutnyak - Scheler 6:1, 6:4. Doppel: Steinke/Schmidt - Scholz/Bätz (w.o.); Kroha/Kutnyak (w.o.) - Müller/Scheler.

Herren 40, Bezirksklasse 1

SV Heinersreuth - TC Küps 2:7

Mit dem Sieg in Heinersreuth und der gleichzeitigen Niederlage des TC Hof in Bad Steben konnten die Herren 40 vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksklasse 1 feiern. Das Ergebnis fiel zwar klar aus, aber drei gewonnene Match-Tiebreaks in den Einzeln und einer in den Doppeln zeigen, wie spannend die Begegnung verlief. Einzel: Pensel - Bittner 2:6, 2:6; Schwarzmeier - Reuter 6:2, 2:6, 8:10; Burr - Popp 4:6, 6:3, 5:10; Kolb - Geißler (w.o.) 6:4, 1:0, Huttinger - Fößel 6:0, 6:4; König - Kempf 4:6, 7:6, 3:10. Doppel: Pensel/Schwarzmeier - Bittner/Reuter 3:6, 6:7; Kolb/König - Geißler/Fößel 4:6, 6:2, 7:10; Burr/Hahn - Popp/Kempf 2:6;,1:6.

Herren 50, Bezirksklasse 1

TC Küps - SpVgg Eggolsheim 3:6

Personalsorgen auf Küpser Seite prägten die Partie und führten zur ersten Niederlage. Nun besteht nur noch die geringe Chance, mit einem Sieg gegen den Tabellenführer im letzten Spiel wieder an die Spitze zu gelangen. Bester Akteur war Schülein, der sowohl sein Einzel als auch mit seinem Partner Ajeli das Doppel gewann. Einzel: Ajeli - Scheuerer 3:6, 6:0, 5:10; Müller - Knoll (w.o.) 5:7, 3:2; Schülein - Mayer 6:4, 7:5; Hümmrich - Robilard 4:6, 4:6; Kuhnlein - Marwinske 2:6, 3:6; Hänel - Maertens 2:6, 0:6. Doppel: Ajeli/Schülein - Scheuerer/Hirschmann 6:4, 7:6; Müller/Hänel - Marwinske/Maertens 4:6, 4:6; Hümmrich/Kuhnlein - Robilard/Maertin 6:2, 4:6, 11:13.

Herren 65, Bezirksklasse 1

TS Coburg II - TC Küps 1:5 Trotz Tropenhitze lieferten sich beide Mannschaften einen heißen Kampf. Kuhnlein und Wich zeigten nach klar verlorenem ersten Satz, dass sie durchweg mithalten konnten. Kapahnke verlor den zweiten Satz unglücklich durch mehrere Linien- und Netzbälle. Lediglich Spörlein zwang nach anfänglichen Schwierigkeiten seinen Gegner in die Knie. Beide Doppel gingen nach jeweils über zwei Stunden Spielzeit erst im Match-Tiebreak an Coburg. Einzel: Willacker - Kuhnlein 6:0, 5:7, 10:6; Fürth - Wich 6:1, 6:4; Fösel - Spörlein 6:4, 6:1; Schwindt - Kapahnke 6:4, 7:5. Doppel: Fürth/Schanbacher - Kuhnlein/Kapahnke 6:4, 2:6, 10:6; Fösel/Schwindt - Wich/Reuter 6:3, 3:6, 10:8.

Mädchen 16, Bezirksklasse 1

Baur SV Burgkunstadt - TC Küps 5:1

Den einzigen Sieg verbuchte Bergner und war auch im Doppel mit Bittner nahe am Siegpunkt. Hatte Bittner in der Vorrunde noch im Match-Tiebreak gewonnen, zog sie diesmal den Kürzeren. Auch alle anderen Begegnungen waren eine klare Sache der Gastgeberinnen. msp Einzel: Pettrich - Bergner 5:7, 3:6; Schwarzmeier - Bittner 6:0, 6:1; Henkel - Fößel 6:3, 6:4; Meindlschmidt - Koch 6:1, 6:1. Doppel: Pettrich/Henkel-Bergner/Bittner7:6, 3:6; Schwarzmeier/Meindlschmidt - Fößel/Koch 6:1, 6:2.