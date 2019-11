Künstlertrio bietet "Weihnachtliches aus der Fuchsenmühle"

Die Müllerin kocht Glühwein, Bachs Weihnachtsoratorium erklingt und der Geselle klopft frierend an die Mühlentür. Am Donnerstag, 12. Dezember, verwandelt um 18.30 Uhr das Künstlertrio Denise Felsecker (Gesang), Bernhard Stengele (Rezitation) und Ulrich Pakusch (Harmonium) die Fuchsenmühle in Horsdorf wieder in eine Klangmühle.

Nach dem großen Anklang im vergangenen Jahr führen sie ihr Weihnachtsprogramm "Es wird scho glei dumpa - Weihnachtliches aus der Fuchsenmühle" auch in diesem Advent wieder auf.

Sängerin im In- und Ausland

Die aus Horsdorf stammende Mezzosopranistin Denise Felsecker ist als Opern- und Konzertsängerin im In- und Ausland unterwegs. Momentan singt sie die Carmen in der gleichnamigen Oper am Freien Landestheater Bayern. Bernhard Stengele ist erfahrener Lyriker mit erfolgreichen Soloprogrammen. Er war lange Zeit Schauspieldirektor in Altenburg-Gera und Würzburg. Am Harmonium sitzt der virtuose Pianist und Organist Ulrich Pakusch. Neben vielfältigen Projekten ist Pakusch zurzeit künstlerischer Leiter der Opernschule an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig.

Von Mousaki bis Wecker

Mit Liedern, Texten sowien bekannten und neuen Melodien erzählen und singen die drei von der Weihnachtsgeschichte. Da erklingen Oratorienlieder von Bach und Mendelssohn, Chansons von Mousaki und Wecker, Gedichte von Storm und Zeitgenossen. Und natürlich darf auch das gemeinsame Singen von Advents- und Weihnachtsliedern nicht fehlen.

Das Team der Loffelder Fuchsenmühle freut sich darauf, die Gäste vor, zwischen und nach dem Konzert mit Glühwein, wärmender Suppe, Bratwurst und anderen Leckereien zu verwöhnen. Der Vorverkauf läuft im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/ 33120 red