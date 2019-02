Künstlerin zeigt ihre Techniken

Im Februar setzt die Stadt Hallstadt ihre Vortragsreihe in der Artothek mit der Eggolsheimer Künstlerin Michaela Schwarzmann fort. Sie referiert am heutigen Donnerstag, 21. Februar, über ihre besonderen Techniken. Anhand von Beispielen eigener Arbeiten erklärt sie Wissenswertes über ihre Werke. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtbücherei St. Kilian. In Anschluss an den Vortrag klingt der Abend mit einem kleinen Umtrunk gemütlich aus. Der Eintritt ist frei. red