Künstlergespräch zum Ausstellungsende

Zum Ende der Ausstellung "Von der Naturstudie zur großen Komposition" von Gudrun Gantzhorn im Ökologisch-Botanischen Garten der Uni Bayreuth besteht noch einmal die Möglichkeit, mit der bekannten Künstlerin aus Reutlingen ins Gespräch zu kommen und sich mit ihr über Gestaltung, Technik und Motive in der Malerei auszutauschen. Beginn der Finissage ist am Sonntag, 20. Oktober, um 15.30 Uhr. Zuvor findet eine öffentliche Führung unter dem Motto "Der ÖBG zum Kennenlernen" statt. Beginn ist um 14 Uhr.

Gudrun Gantzhorn ist Malerin aus Leidenschaft. Die in Celle geborene Künstlerin hat seit 1966 regelmäßig im In- und Ausland ausgestellt. Zuletzt waren ihre Bilder 2017 in Tübingen zu sehen. Im Ökologisch-Botanischen Garten werden retrospektiv frühe und späte Arbeiten gezeigt.

Die Ausstellung kann noch bis Sonntag, 27. Oktober, besucht werden. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Weitere Informationen unter www.obg.uni-bayreuth.de. red