Künstlergespräch mit Stephan Reusse in der KKV-Galerie

Am Montag, 25. Juni, um 19 Uhr lädt der Kronacher Kunstverein zu einer unterhaltsamen Gesprächsrunde mit dem international bekannten Künstler Stephan Reusse ein.Reusses Bilder hängen in großen Museen in Europa: im Museum für europäische Fotografie in Paris, in der Pinakothek der Moderne in München, im Belvedere/Wien, in Unna, in Augsburg, in Kazawa/Japan, in Halifax/Kanada, in Shanghai und Hongkong/China, in Istanbul, in Denver/USA usw.Im Herbst 2018 gibt es wieder eine größere Ausstellung mit neuesten Arbeiten in Wien. Reusse war Dozent für Fotografie an der Kunstakademie Düsseldorf und Los Angeles. Er lebte in den USA, in Portugal, und Deutschland; er fotografierte Wölfe in British Columbia, ritt durch die Mongolei, ist und war befreundet mit den Großen der Kunstszene, Beuys, Jeff Koons : Wie kommt so ein weltbekannter Künstler nach Kronach , was wird er uns mitteilen ?Wenn er nicht über Fotografie doziert oder sich über Prozesse in der aktuellen Kunst äußert, dann erzählt er abenteuerliche Geschichten, die er in der Wildnis erlebte; Reusse kann spannend erzählen.Zu diesem spannenden Künstlergespräch mit Stephan Reusse am Montag, 25. Juni, um 19 Uhr lädt der Kronacher Kunstverein alle Kunstinteressierten in seine Galerie ein. Der Eintritt frei.