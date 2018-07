Künstlerehepaar Cesaro feiert Goldhochzeit

red



Im Kreise seiner Familie feierte das bekannte Kronacher Künstlerehepaar Ingo und Gisela Cesaro am Wochenende seine goldene Hochzeit. Tochter Jana Jill Bocklet mit Ehemann Tobias und deren Kinder Greta und Martha sowie Tochter Inga Britt Hümmer mit Partner Dietmar Schlesinger gehörten zu den ersten Gratulanten. Auch die Pfarr- bzw. Kirchengemeinde überbrachte Glück- und Segenswünsche und zwar in Person von Pastoralreferentin Birgitta Staufer und Pfarrer Andreas Heindl. Seitens der Stadt Kronach gratulierte Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann zum goldenen Ehejubiläum. Alle Festgäste wünschten dem Jubelpaar Gesundheit und noch viele schöne gemeinsame Jahre.Kennengelernt hatte sich das Paar vor 55 Jahren im Theater in Aachen. Aus dieser Gegend stammt Gisela Cesaro ursprünglich. Fünf Jahre später wurde geheiratet und 1975 ließ sich die Familie in Kronach nieder.Ingo Cesaro ist in der regionalen und überregionalen Kunstszene tief verwurzelt. Er ist Schriftsteller, Herausgeber, Galerist und Handpressendrucker. Er organisiert internationale Literatur- und Kunstprojekte, wie zum Beispiel die "HolzART", heuer schon in der XXI. Auflage, oder den Internationalen Lucas-Cranach-Preis in Zusammenarbeit mit der Stadt Kronach. Der Jubelbräutigam ist Vorsitzender des Vereins "Regionale Kunstförderung", stellvertretender Lucas-Cranach-Beauftragter der Stadt Kronach und Stiftungsrat der Bürgerstiftung "Historisches Kronach".Für seine großen Verdienste um das kulturelle Leben in der Region wurde er von der Stadt Kronach mit der goldenen Ehrenmedaille und vom Landkreis Kronach mit dem Großen Kulturpreis ausgezeichnet. Zusammen mit seiner Frau, ebenfalls Schriftstellerin, führt er den Verlag "Neue Cranach Presse". Beide sind auch als Botschafter für Kronach im Einsatz.