Künstler öffnen ihre Ateliers

Der Berufsverband bildender Künstler (BBK) Oberfranken veranstaltet am 22. und 23. September unter dem Motto "Artur 21" seine Tage des offenen Ateliers. Viele professionelle Künstler öffnen zwei Tage lang ihre Ateliers und geben Einblick in ihre Arbeit. Die Teilnehmer bei "Artur 21" sind Walli Bauer, Norbert Beck, mit Gast Anne Knefelkamp, Gudrun Besslein-Bauer, Brigitte Böhler, Stefan Dünkel, Angelika Gigauri, Thomas Gröhling, mit Gast Friedemann Härtl, Heike Günther, Adel Heil, Gerd Kanz, Cornelia Morsch, Doris Müller, Andrea Partheymüller-Gerber, mit Gast Eva Maria Brunner, Margit Rehner, Veronika Riedl, Waltraud Scheidel, mit Gast Franzi Götz, Heidrun Schimmel, mit Gast Giovanni Herrmann, Eva Thiele, Claus Tittmann, Ute Westien und Lisa Stöhr. Die Ateliers sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.Weitere Infos gibt es beim BBK, Hainstraße 4a in Bamberg (Ruf 0951/2082488) oder per E-Mail an oberfranken@bbk-bayern.de. red