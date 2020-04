Künstler gestalten Skulpturenweg Walberla

Diesen Sommer soll sich in Kirchehrenbach alles um junge Kunst in Franken drehen: Der örtliche Kunst- und Kulturverein veranstaltet ein Bilderhauer-Symposion zur Erstellung eines Skulpturenwegs am Fuße des Walberla.

Mitmachen kann jeder mit Wohnsitz in oder mit Bezug zu Bayern, der eine berufsständige Tätigkeit als Künstler nachweisen kann. Bewerbungsschluss für Interessierte ist der 15. Mai.

Der Kunst- und Kulturverein Kirchehrenbach hat es sich zum Ziel gesetzt, das Kulturleben am Fuße des Walberla, dem Hausberg der Franken, durch literarische, musikalische, kabarettistische und künstlerische Veranstaltungen zu fördern. Die "Kirchehrenbacher Kulturwochen" finden jedes Jahr großen Anklang und locken Gäste aus nah und fern an.

Im Sommer dieses Jahres widmet sich der Verein voll und ganz dem Thema "Junge Kunst in Franken": Der Verein richtet im August ein Bilderhauer-Symposion zur Erstellung eines Skulpturenwegs am Westhang des Walberla aus. Interessierte Kunstschaffende sind eingeladen, sich mit ihren Entwürfen zu bewerben. Der Bewerbungsablauf und Voraussetzungen für Kunstschaffende: Zum Ideenwettbewerb sind professionell arbeitende Künstler jeden Alters mit Wohnsitz in Bayern oder mit Bezug zum Freistaat zugelassen. Eine Jury, zusammengesetzt aus Kurator, Vertretern des Trägers, Förderern und Fachjuroren, wählt aus den anonymisierten, termingerecht und vollständig eingereichten Entwürfen zehn zur Realisierung aus.

Die auf diese Weise auserkorenen Teilnehmer erstellen ihre Werke sodann im Zeitraum vom 1. August bis 1. September in Kirchehrenbach und präsentieren diese ab Oktober für mindestens zwei Jahre auf dem Skulpturenweg. Je Teilnehmer wird ein Honorar von 2000 Euro nach Fertigstellung des Artefakts gezahlt und ein weiteres Budget bis zu 2300 Euro für die Bestreitung weiterer Kosten (Materialien, Transport etc.) einkalkuliert.

Für die Ideenfindung der Artefakte besteht laut Kunst- und Kulturverein keine thematische, stilistische, formale oder materielle Einschränkung. Der Veranstalter erwartet lediglich Bezüge zur Landschaft, zum Ort des Walberla und zur Geschichte der Region. Voraussetzung ist überdies die Eignung für den Freibereich und dass von den Werken keine Gefahr ausgeht.

Das Bewerbungsverfahren für den Ideenwettbewerb läuft seit Anfang Februar. Die vollständige Auslobung samt vieler weiterer Informationen und Termine sowie das Bewerbungsportal finden Interessierte online unter https://skulpturenweg-walberla.de. red