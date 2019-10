Künstler gaben Einblicke in ihre Werkstätten und in ihre Gedankenwelt

Gerold Santer Künstler öffneten drei Tage lang im Zuge des landkreisweiten Projekts "Kunststück" ihre Ateliers.

In Königsberg waren es zwei Ateliers, die besichtigt werden konnten. In der Pfaffengasse hatte Ingrid Tadje die Tür zu ihrem Atelier geöffnet, am Salzmarkt Gerhard Nerowski. Ganz unterschiedliche Stilrichtungen und Objekte gab es zu sehen.

Bei Ingrid Tadje sind die Arbeiten keiner bestimmten Stilrichtung unterworfen. Sie experimentiert gerne. Ihre neuen Arbeiten, vorwiegend mit collagiertem Faserpapier, sind in Aussehen und Wesen äußerst farbenfroh, skurril und bizarr. Der Fantasie sind beim Betrachten keine Grenzen gesetzt.

Bildhauer Gerhard Nerowski ist seit 1992 als freischaffender Künstler in Königsberg tätig. Er arbeitet im Bereich Kunst am Bau und in der freien Bildhauerei. In seiner Werkstatt sind hauptsächlich freie Arbeiten aus Stein, Holz und Bronze zu sehen, darunter viele Statuen und Porträtköpfe. Mit einer Kettensäge fertigt er Kunstwerke aus dem täglichen Leben an: von der Pinn-Nadel bis hin zum Tennisschläger oder einer geleerten Zahnpastatube.

Beide Künstler zeigten sich mit den Besuchern am "Tag der Deutschen Einheit" zufrieden. Am Wochenende war die Besuchernachfrage überschaubar.