Künstler bei Finissage beim Kunstverein

Die beiden Künstler Annette Reichardt und Stewens Ragone, die derzeit in Erlangen in der Ausstellung "Son of the Gun" ihre Werke zeigen, werden zur Finissage am Sonntag, 23. September, von 14 bis 16 Uhr beim Kunstverein Erlangen in der Hauptstraße 72 noch einmal anwesend sein und Fragen beantworten. red