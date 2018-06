Künftige Meisterinnen im Altenheim zu Gast

Zur Ausbildung zur Hauswirtschaftsmeisterin gehört auch der Baustein Qualitätsmanagement . Dieser Qualifizierungsbaustein wurde im Alten- und Pflegeheim St. Heinrich in Burgkunstadt absolviert. Hauswirtschaftsmeisterin Monika Gerner führte die Lehrgangsteilnehmer durch den theoretischen Teil. Schulleiterin Christine Seemüller-Kohles erläuterte, dass Fachhauswirtschafter die Verantwortung für die hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung von Senioren, Kranken oder Personen mit Behinderung haben. Sie unterstützen bei der Haushaltsführung, organisieren die Versorgung in Wohngruppen und binden die betreuten Personen in die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ein. Foto: Ingrid Kohles