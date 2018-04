Künftige Konfirmanden treffen sich

Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde Ebern, die im Zeitraum vom Sommer 2004 bis zum Sommer 2005 oder früher geboren wurden, sind eingeladen, am Vorbereitungskurs für die Konfirmation 2019 teilzunehmen. Dazu gibt es einen etwa einstündigen Anmeldeabend am Montag, 16. April, um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.

Eingeladen sind Eltern und Jugendliche gemeinsam. Sie sollen dazu Stammbuch beziehungsweise Taufschein und 20 Euro als Kursgebühr mitbringen. Einige wichtige Termine für den Kurs stehen schon fest: 18. April, 16.30 Uhr, Kennenlerntreffen; Sonntag, 29. April, Einführungsgottesdienst und 22. bis 24.Juni Rüstzeit in Altenstein. Weitere Informationen dazu gibt es im evangelischen Pfarramt in Ebern unter der Rufnummer 09531/6084. red