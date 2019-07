Künftige Erzieher lernten im "Grünen Klassenzimmer"

Was lernt man und wie lehrt man in einem "Grünen Klassenzimmer"? Das erfuhren die Studierenden von Försterin Katharina Schafhauser (rechts vorne) und Dozent Peter Brech (Mitte) an der Fachakademie für Sozialpädagogik Haßfurt auf einer Exkursion nach Ibind. Foto: sw