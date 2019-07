Künftig mittwochs zu

Ab sofort hat der Wertstoffhof der Stadt neue Öffnungszeiten. Außerdem wurde für einen reibungslosen Ablauf eine neue Hausordnung erlassen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Diese sowie die neuen Öffnungszeiten stehen an der Infotafel am Wertstoffhof und auf der Website www.badkissingen.de.

Geöffnet ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie Samstag von 8 bis 13 Uhr. Am Mittwoch bleibt der Wertstoffhof geschlossen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit bei Verladetätigkeiten und zur besseren Kontrolle der Anlieferungen wurde die Einfahrt mit einer Barriere versehen. An den neu aufgestellten Stoppschildern ist künftig zu warten, bis die Aufforderung zur Einfahrt durch das Betriebspersonal erfolgt. Auf dem gesamten Wertstoffhof gilt die StVO. sek