Kümmert und Band

Für alle Fans der handgemachten Musik steht am Donnerstag, 31. Oktober, ein Schmankerl auf dem Programm. Sänger und Gitarrist Andi Kümmert wird mit seiner Formation "The Ron Lemons" auf der Bühne in der Wandelhalle stehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatlichen Kurverwaltung.

"Wir freuen uns sehr, unseren Gästen zu Halloween einen echten musikalischen Leckerbissen präsentieren zu dürfen", erzählt Tobias Wahler von der Staatlichen Kurverwaltung.

Es war um die 1960er und 1970er Jahre, als Bands wie The Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Eric Clapton oder Joe Cocker die Rock-Musik lebten. Die "Ron Lemons" leben für diese Art von Musik.

Sie waren schon auf vielen Bühnen Deutschlands unterwegs. Dieses Jahr kommen sie als "The Ron Lemons" mit Andi (vocals and guitars), Tobias (guitars), Ulli (drums) and Asbjörn (bass) zurück. Karten sind wie immer an der Abendkasse erhältlich. red