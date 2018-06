Küken-Geburt im "Haus Regenbogen"

Hahn und Hennen



Heinz Marr



Mit einer besonderen Attraktion wollte der Michelauer Geflügelzuchtverein den "Kids" im "Haus Regenbogen" mit der Geburt von jungen Küken ein besonderes Erlebnis nahebringen. Dass sie damit bei den Kindern auf so große Begeisterung stoßen würden, hatten sie nicht im Geringsten gerechnet. Mehr als 20 Tage hat es gedauert, bis die Küken aus den elf Eiern schlüpfen durften. Thomas Friedrich , ein Rassegeflügelzüchter des Vereins, stellte seinen Brutschrank zur Verfügung, der mit einer stets gleichmäßigen Temperatur für das Ausbrüten der kleinen weißen Eier sorgte. Täglich schauten die Kinder nach, ob sich schon etwas bewegt. Nach 21 Tagen war es so weit. Erst eins, dann zwei, dann nach drei Tagen waren elf kleine Küken im Brutschrank ausgeschlüpft. Alle Kinder und Betreuer drängten sich um den Brutschrank und waren vor Begeisterung kaum zu bremsen, ein solches "Erlebnis Natur" mit verfolgen zu dürfen.Zuchtfreund Thomas Friedrich hatte sogar noch die beiden Hühner und den Hahn der Rasse "Zwerg Italiener goldfarbig" mitgebracht, von denen die elf Küken abstammen. Der Vorsitzende Günter Schardt vom Michelauer Geflügelzuchtverein, zeigte den Kindern den stolzen Hahn, den sie alle streicheln und bestaunen durften, ebenso die beiden Hühner. Heimleiterin Regina Dümmlein dankte den beiden Vertretern des Geflügelzuchtvereins. "Sie haben mit dieser Aktion den Kindern eine große Freude bereitet, die sie sicherlich so schnell nicht vergessen werden".Vorsitzende Günter Schardt überreichte zur Erinnerung im Namen des Vereins an die Kinder Hühner und einen Hahn als Stofftiere.Nachdem die Küken im "Haus Regenbogen" geschlüpft sind, zirka sechs bis acht Wochen alt sind, können sie von Interessenten, welche die artgerechte Haltung vorweisen können, kostenlos erworben werden.