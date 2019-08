Kühlschrank löst Großalarm aus

"Gefahrstoff - Chemie-Austritt in einem Gebäude am Oberen Tor in Großbardorf!" - lautet die Mitteilung der Integrierten Leitstelle Schweinfurt am Mittwoch gegen 23.45 Uhr. Alarmiert waren die Feuerwehren aus Großbardorf, Kleinbardorf, Großeibstadt, Bad Königshofen, Großwenkheim und Maßbach, ebenso Rettungswagen des BRK Bad Königshofen und Bad Neustadt. Erst nach knapp zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden, nachdem sich herausstellte, dass der Austritt von Kühlmittel aus einem Kühlschrank Verursacher war. Hausbewohner hatten den beißenden Geruch bemerkt und Alarm geschlagen. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt, mussten aber nicht in die Klinik gebracht werden. Nachdem unklar war, um welchen Gefahrstoff es sich handeln könnte, nahm die Feuerwehr Bad Königshofen mit Kreisbrandmeister und Kommandant André Knies zunächst Messungen vor. Feuerwehrleute mit Atemschutz nahmen die Räume "unter die Lupe". Schließlich wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert, sowie aus Hassfurt eine Einheit, die bei Unfällen mit chemischen, biologischen, radioaktiven und explosiven Substanzen angefordert wird. Insgesamt wurden rund 80 Feuerwehreinsatzkräfte gezählt, hinzu kamen 27, größtenteils Ehrenamtliche, des BRK-Kreisverbandes Rhön-Grabfeld. Schließlich wurde der Kühlschrank als Ursache für den Geruch ausgemacht und entfernt. Foto: Hanns Friedrich