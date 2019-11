Kühlschrank im Altenheim explodiert

Aufgrund von Ammoniakgeruch im Caritas-Altenheim St. Marien in Stadtsteinach ging am Sonntagabend bei der integrierten Leitstelle Bayreuth/Kulmbach ein Notruf ein. Drei Pflegekräfte waren zum Zimmer eines Bewohners geeilt, nachdem es dort einen Knall gegeben hatte. Der Bewohner dieses Zimmers und die der umliegenden Zimmer wurden sofort in einen anderen Gebäudeteil gebracht.

Die Feuerwehren aus Stadtsteinach und Presseck waren mit circa 40 Einsatzkräften und das Deutsche Rote Kreuz mit zehn Einsatzkräften vor Ort.

Ammoniakpatrone geplatzt

Es stellte sich heraus, dass die Ammoniakpatrone des Kühlschranks geplatzt war. Durch das austretende Gas wurden die drei Pflegekräfte leicht verletzt. Sie klagten über Augenbrennen und ein Pfleger zudem über Schwindel und Übelkeit.

Durch den Vorfall wurde der Kühlschrank zerstört und ein Schrank beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. pol