Wohin bei dieser Hitze? Natürlich in den Schatten. Auch diese Kühe am Mainufer in Haßfurt suchten sich bereits am Vormittag ein Plätzchen unter etwas kühlenden Bäumen. An ihrem "Siesta"-Platz werden sie in der nächsten Woche wohl noch öfter anzutreffen sein, denn das Thermometer soll dann über 35 Grad ansteigen. Foto: Ralf Naumann