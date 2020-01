Küchenzeile brannte

Die Feuerwehr Bad Kissingen musste am Donnerstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, die Wohnungstüre einer Wohnung in der Hemmerichstraße aufbrechen, da die Küchenzeile eines jungen Mannes in Flammen stand. Eine Herdplatte war eingeschalten und ein Karton, der auf dem Herd stand, geriet in Brand. Die Bewohner der umliegenden Wohnungen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Es ist davon auszugehen, dass der Wohnungseigentümer beim Verlassen der Wohnung den Karton auf den Herd stellte und dabei an einem der Schalter hängen blieb, heißt es im Polizeibericht. Der Schaden beläuft sich auf circa 25 000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. pol