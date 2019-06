Küchenschrank illegal entsorgt

Elmar Barth, Kirchenpfleger in Unterpreppach, staunte nicht schlecht, als er am Freitag mit seinem Rasenmäher anrückte, um das Gras im Umfeld der Kirche zu mähen. Hier entdeckte er an der östlichen Seite der Kirche einen alten Küchenschrank, den ein Unbekannter dorthin geschleift und verbotswidrig entsorgt hatte. Keine feine Art, sich alter Gegenstände auf Kosten anderer zu entledigen, meine Elmar Barth. Er wäre für Hinweise dankbar, mithilfe derer man dem Umweltsünder auf die Schliche kommt. Foto: Helmut Will