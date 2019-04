Im Naturschutzgebiet Sodenberg-Gans gibt es viel zu entdecken. Märzenbecher, Leberblümchen, Küchenschellen und Adonisröschen läuten den Frühling ein. Friedrich Mährlein vom Bund Naturschutz informiert am Sonntag, 7. April, und am Samstag, 13. April, über die Besonderheiten der Frühlingsblüher und des Naturschutzgebietes Sodenberg-Gans. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr an der Infotafel Nähe Giselakreuz. Bei schlechter Witterung fällt die Führung aus. sek