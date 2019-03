Küche für den Sommer

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes bietet am Dienstag, 16. April, um 18.30 Uhr in der Schulküche des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bamberg, Schillerplatz 15, einen Kochkurs an. Dieser widmet sich dem Thema "Sommerleichte Küche". Anmeldung bis spätestens 9. April direkt bei Ernährungsfachfrau Michaela von der Linden, Telefon 0160/93815123. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. red