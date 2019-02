"Küche der Barmherzigkeit" braucht finanzielle Unterstützung

Im vergangenen Jahr hat in Armenien die sogenannte "Samtene Revolution" stattgefunden. Mit vielen Demonstrationen haben Armenier - vorwiegend junge Menschen - ihre Unzufriedenheit mit dem bisherigen korrupten Regime bekundet und einen unblutigen Machtwechsel erreicht.

Die neue Regierung hat viel Arbeit vorgefunden; ein Hauptziel ist die Bekämpfung der Korruption: So werden nicht nur die vorherigen Machthaber zum Beispiel wegen veruntreuter Gelder in Millionenhöhe zur Rechenschaft gezogen. Erstmals ist auch Bestechung als Straftat gebrandmarkt, die nun unter Strafe steht.

Seit Jahrzehnten haben nun die armenischen Bürger endlich wieder Hoffnung auf eine Besserung ihrer Lebensumstände. Obwohl sich die Wirtschaft langsam erholt, profitieren ältere und kranke Menschen noch nicht davon.

Deshalb erfüllt die "Küche der Barmherzigkeit" nun schon im 26. Jahr eine unverzichtbare Aufgabe. Von Ende Oktober bis in den Mai hinein bekommen hier 450 Menschen täglich eine warme kostenlose Mahlzeit. Die meisten Bedürftigen sind Rentner; aber auch jugendliche Behinderte, Straßenkinder und Kindergartenkinder werden mitversorgt.

Durch die Christenverfolgung in Syrien sind seit einigen Jahren auch syrische Armenier dabei. Ihre Großeltern sind vor rund 100 Jahren vor dem Genozid nach Syrien geflohen und haben damals alles verloren. Nun werden die Enkel wegen ihres Glaubens verfolgt und haben wieder alles verloren.

Zurzeit werden - natürlich das ganze Jahr über, nicht nur in den Wintermonaten - 23 armenische Flüchtlingsfamilien mit insgesamt 88 Mitgliedern mit Essen versorgt. Sie leben in Wohnungen, die die "Küche der Barmherzigkeit" angemietet hat. Es ist sehr schwierig, für diese Menschen Arbeit zu finden, obwohl sie alle armenisch sprechen. Es gibt aber einfach wenig Arbeit...

Spendenkonto

Schon seit Februar 1998 sammelt die Pfarrei St. Georg in Höchstadt für diese Ärmsten der Armen. Auch heuer wird am Wochenende vom 17./18. Februar an die Großzügigkeit der Menschen appelliert, damit diese Bedürftigen wenigstens satt werden können. Spenden werden erbeten unter IBAN: DE 727 636 003 301 015 671 87. red