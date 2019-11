Kuchenspenden für Weihnachtsmarkt

Am Sonntag, 1. Dezember, findet der allseits beliebte Weihnachtsmarkt statt. Der Pfarrgemeinderat bietet wieder Kaffee, Kuchen und Torten im Jugendheim ein. Wer die Aktion mit Kuchen- und Tortenspenden unterstützen möchte, kann sich im Pfarrbüro melden oder am Samstag/Sonntag, 23./24. November, nach dem Gottesdienst am Kirchenausgang in die Liste eintragen. Die Kuchenspenden können am 1. Dezember ab 9.30 Uhr direkt im Jugendheim abgegeben werden. red