Kuchenspenden für den Weihnachtsmarkt

Am Sonntag, 1. Dezember, findet in Ebensfeld wieder der allseits beliebte Weihnachtsmarkt statt. Der Pfarrgemeinderat bietet im Ebensfelder Jugendheim Kaffee, leckeren Kuchen und Torten an. Wer die Aktion mit Kuchen- und Tortenspenden unterstützen möchte, kann sich gerne im Pfarrbüro melden oder in Listen eintragen, die in der Kirche am Schriftenstand ausliegen. Die Kuchenspenden können dann ab 9.30 Uhr direkt im Jugendheim abgegeben werden. red