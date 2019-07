Die Mitglieder des TSV Münnerstadt übernehmen beim Stadtfest "Musik und Märkte" auch in diesem Jahr wieder die Kaffeebar am Anger. Der Verein freut sich beim Stadtfest über jede Kuchen- oder Tortenspende. Diese können am Samstag ab 13 Uhr oder am Sonntag ab 12 Uhr an der Kaffeebar am Anger abgegeben werden. red