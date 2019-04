Den Lehmofen anheizen, aus selbst hergestelltem Teig kleine Hasen formen und wie früher einen Kuchen backen heißt es am Freitag, 26. April, in der Umweltstation Lias-Grube für Kinder ab sieben Jahren. Zu dieser Veranstaltung mit dem Titel "Kuchenbacken wie zu Uromas Zeiten" ist eine Anmeldung erforderlich. Nähere Infos und Anmeldung bei der Umweltstation telefonisch unter 09545/950399, online auf www.umweltstation-liasgrube.de oder per E-Mail an info@umweltstation-liasgrube.de. red