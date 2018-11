Kuchen für den Adventsbasar

Der Adventsbasar im Tierheim Wannigsmühle findet am Sonntag, 25. November, von 13 bis 16.30 Uhr, statt. Neben Kuchen und Kaffee gibt es Kränze und weihnachtliche Gestecke sowie Deko- und Geschenkartikel zu erwerben. Damit das Tierheimcafé-Team eine reichhaltige Auswahl an Kuchen und Gebäck bereithalten kann, werden Kuchenspenden für den Adventsbasar entgegengenommen. Wer mit einer Kuchenspende unterstützen möchte, schreibt eine Mail an: tierheim.wannigsmuehle@t-online.de. sek