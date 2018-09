Kuchen backen für den Basar

Der Kinder-Secondhandbasar des Basarteams der Kinderwelt St. Laurentius findet am Samstag, 8. September, von 9 bis 12 Uhr in der Kultur- und Sporthalle statt. Für Schwangere ist Einlass bereits ab 8.30 Uhr. Zum Verkauf angeboten wird Kindermode bis Größe 188 und alles rund ums Kind. Kuchenspenden werden sehr gerne entgegengenommen. Abgabe ist am Freitagnachmittag, 7. September, wenn möglich um 18 Uhr in der Kultur- und Sporthalle. red