"Kublei Dancers" begeisterten

Auf Einladung von Missio haben die "Kublei-Dancers" aus Nordostindien Wickendorf und Teuschnitz besucht. Der indisch-deutsche Begegnungsabend lockte 100 Interessierte in das Teuschnitzer Pfarrheim. Bereichert wurde der Abend durch die "Jungen Wickendorfer" und die "Dance Kids" aus Teuschnitz.

Voneinander lernen

Das Motto lautete: "Wir wollen einander kennenlernen und von einander lernen. Es war für die Besucher eine Galavorstellung, was ihnen in den zwei Stunden geboten wurde. Dekan Detlef Pötzl freute sich natürlich, dass es für das Pfarramt Teuschnitz eine Ehre sei, dass die Gäste aus Nordostindien Teuschnitz ausgesucht haben.

Wir wissen eigentlich wenig von Nordostindien, nur dass es so viele unterschiedliche Kulturen, Volksstämme und Sprachen gibt. Durch das Programm führte dann die BDKJ Vorsitzende, Eva Fischer von der Erzdiözese Bamberg. Sie informierte über Nordostindien. Die indische Kultur zu erleben, bezeichnete sie als toll. Sie kündigte dann die franziskanische Jugendgruppe an, für die Naturschutz an erster Stelle steht. Der Papst hat deshalb das Motto gewählt "Wir sind Gesandte an Christi statt."

Die "Dance Kids", die aus Teuschnitzer Ministrantinnen bestehen, bewiesen anschließend mit ihren Tanzeinlagen ihr Können. Wie bereits bei der indischen Gruppe mussten auch sie durch Zugaberufe nochmals auftreten. Ein Lob bekamen auch die jungen Musiker aus Wickendorfer, die für ihre Musikbeiträge viel Beifall bekamen.