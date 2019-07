Kubicki sagt Hilfe zu

Während seiner Rundreise in Franken besuchte der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, auch das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg. Begleitet wurde er von MdL Sebastian Körber aus Forchheim und dem Kreisvorsitzenden der FDP Bamberg, Jobst Giehler. Während seines Aufenthaltes in Bamberg konnte sich der Besucher von der praxisorientierten Ausbildung der Bundespolizei überzeugen und erhielt Einblicke in die Herausforderung einer Ausbildungseinrichtung für derzeit 2500 Auszubildende.

Der Standort Bamberg befindet sich laut der FDP-Mitteilung noch in der langfristigen baulichen Entwicklung. Welche Herausforderungen dies für die Bundespolizei bedeutet, konnte Wolfgang Kubicki aufgrund seiner Erfahrungen als Vorsitzender der Baukommission im Bundestag nachvollziehen und sagte seine Unterstützung bei der baulichen Entwicklung zu. Da es sich hierbei um langfristige Projekte handelt, welche erst in einigen Jahren Früchte tragen werden, sei man sich einig gewesen, dass auch bei kurzfristig realisierbaren Themen eine Unterstützung erfolgen solle. Dies betreffe auch den Ausbau des BayernWLAN auf dem Gelände des Bundespolizeiausbildungszentrums. Körber habe bereits mit Staatsminister Füracker Kontakt aufgenommen. red