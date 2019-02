Kuba vor den Amerikanern

Die Naturforschende Gesellschaft lädt am heutigen Dienstagabend zu einem Vortrag mit dem Titel "Kuba - Bevor es die Amerikaner erobern" ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Tambosi" am ZOB, Referent Adolf Riechelmann. Bröckelnde Barockfassaden, magische Santeria-Trommeln, Koralleninseln mit Sand so weiß wie Puderzucker, Rumba und Salsa, Cuba libre und Mochitos, Sozialismus unter Denkmalschutz - all das garniert mit einer unvergleichlichen Mischung aus Melancholie und Lebensfreude Kuba. Aber wie lange noch? Die steigenden Tourismuszahlen wird der Inselstaat kaum mehr verkraften. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei. red