KSV hat ein Aufstiegsrecht

sch



Eine überraschende Mitteilung hat der Kegelsportverein (KSV) Rentweinsdorf erhalten. Demnach berechtigt der zweite Tabellenplatz in der Kreisklasse A-Ost nunmehr zum Aufstieg in die nächsthöhere Klasse. Daher haben die Verantwortlichen des KSV eine außerordentliche Spielerversammlung einberufen. Sie findet am Donnerstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr in der Kegelbahn statt. Um eine gemeinsame Entscheidung treffen zu können, sollten alle Aktiven teilnehmen.