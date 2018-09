KSV geht mit vier Teams an den Start

Der KSV Rentweinsdorf startet mit vier Mannschaften in die neue Saison: Zwei Senioren- und zwei Jugendteams gehen an den Start. Am Samstag tritt die erste Garnitur gegen TD Grafenreinfeld im Heimspiel um 15 Uhr an. Lukas Wolfschmitt, Sebastian Jaeger, Thomas Weisel, Hans-Peter Pflaum, Hans-Jürgen Dekarski und Ralf Klement stehen zur Verfügung.

Die zweite Mannschaft beginnt mit zahlreichen Neuzugängen am 15. September mit dem Heimspiel gegen Dittelbrunn III. Für die Saison sind Lukas Schindler, Markus Dürr, Elena Dürr, Kevin Holzwarth, Tanja Holzinger, Johannes Diringer, Clara Einwag, Daniel Käb, Simon Rippstein, Benjamin Jaeger, Florian Streng, Helmut Zier, Egon Hofmann und Dieter Böhm vorgesehen.

Die beiden Jugendmannschaften treten für die neue Runde mit neun Spielern an, deren Punkterunde beginnt aber erst im Oktober. Bei allen Spielen des KSV Rentweinsdorf wird der Kegelbahnbereich bewirtet. sch