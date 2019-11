KS-Ortsverein feiert Jubiläum

Sein 70-jähriges Bestehen feierte der Kulmbacher Kraftfahrer-Schutz (KS) in der Gaststätte "Zum Hähnchenwirt". Vizepräsident Bernhard Leutner aus München nannte den Ortsverein einen der traditionsreichsten und aktivsten im ganzen Bundesgebiet. "Als er 1949 gegründet wurde, war der KS gerade 14 Jahre alt und hatte 40 000 Mitglieder.

Zentrale Aufgabe des Automobilclubs war, die Verkehrssicherheit zu fördern und Unfallverhütung zu betreiben." Heute betreue der KS rund 650 000 Mitglieder.

Es sei beeindruckend, was der Verein für die Stadt Kulmbach und seine Verkehrsteilnehmer auf die Beine gestellt habe, so Leutner. Der Erfolgsgarant dafür sei Reinhard Baumgartner. "Es war ein Glücksfall für uns alle, dass er am 4.Januar 1973 die Ortsverwaltung und den Vorsitz des Ortsvereins Kulmbach übernahm." Baumgartner lebe die soziale Verantwortung und sei ein Ratgeber und Helfer mit Leidenschaft, Mut, Verlässlichkeit und viel Herz.

Reinhard Baumgartner legte bei der Feier eine stolze Leistungsbilanz vor. Der KS sei Mitbegründer der Verkehrswacht Kulmbach und Motor bei der Aktion Notrufsäulen gewesen, habe sich für die Berufskraftfahrer starkgemacht und immer wieder Vorschläge zur Verkehrsführung und zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten in Kulmbach eingebracht.

Nicht zuletzt seien die geselligen Veranstaltungen und Ausflüge fester Bestandteil der Vereinsarbeit, schloss der Vorsitzende unter großem Beifall.

Oberbürgermeister Henry Schramm dankte dem KS für die vielfältigen Leistungen zur Verhütung von Unfällen. red