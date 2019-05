Krums Marco Schorr: "Die Mannschaft hat sich aufgegeben"

Der FSV Krum hat noch die theoretische Chance auf den Klassenerhalt, beim SV Riedenberg steht ein Duell mit dem direkten Tabellennachbarn an. Doch wirklich daran glauben wollen beim Bezirksligisten selbst nur noch wenige. Besser ist die Lage bei der DJK Dampfach, die den TSV Bergrheinfeld zu Gast hat. SV Riedenberg - FSV Krum Ein Sieg am Sonntag im Kellerduell gegen den SV Riedenberg (14./25) ist für den FSV Krum (15./22) praktisch Pflicht, will der Vorletzte zumindest noch die Chance auf die Relegation offenhalten. Bereits am Wochenende äußerte sich Krums Abteilungsleiter Marco Schorr skeptisch, ob man das überhaupt noch erreichen könne: "Meiner Meinung nach hat sich die Mannschaft aufgegeben. Wir bringen die letzten drei Spiele völlig ohne Druck über die Bühne und dann schauen wir weiter."

Wie es in der nächsten Saison weitergeht, weiß man beim FSV indessen noch nicht: "Acht Mann hören auf, sechs Spieler machen sicher weiter und der Rest überlegt noch. Wir werden sehen, ich bin da völlig entspannt." DJK Dampfach - TSV Bergrheinfeld

Gegen den TSV Bergrheinfeld (9./34) geht es für die DJK Dampfach (5./43) zwar nominell um nichts mehr, die DJK will die Partie gegen die Bergrheinfelder aber trotzdem nicht herschenken. "Wir haben es am letzten Wochenende gegen Münnerstadt ganz gut hinbekommen und werden das auch weiterhin versuchen. Ziel ist ganz klar, die letzten drei Partien zu gewinnen", so DJK-Coach Steffen Rögele.

Dass es gegen den noch abstiegsbedrohten TSV nicht einfach wird, weiß auch der Coach. Dieser betont nochmals, dass sich seine Mannschaft mit vermeintlich einfacheren Gegnern aus den unteren Tabellenregionen stets schwergetan hat: "Punkte haben wir vor allem da verschenkt." bre