Krumer Senioren fahren zum Treffen nach Zeil

Die Abfahrt zum Seniorentreffen der Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu" (Zeil, Sand, Ziegelanger, Krum) am Zeiler Käppele ist in Krum am Dienstag, 9. April. Der Treffpunkt zum Bilden von Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr am Dorfplatz. Anmeldung ist bei Helene Ortloff unter der Telefonnummer 09524/9607 erforderlich. wo