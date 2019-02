Krug und Fuchs stellen ihre Romane vor

Die "Lesezeit" im Februar in der Stadtbücherei Coburg ist den beiden Autoren Heinz Fuchs und Hans-Dieter Krug gewidmet. Am Montag, 11. Februar, ab 19 Uhr, sind die Schriftsteller aus dem Coburger Land zu Gast. Heinz Fuchs, früher Hausarzt in Sonnefeld, stellt seinen Roman "Der Kuss der blauen Lippen" vor. Er mag den leicht schwarzen Humor, und er liebt die Schönheit der deutschen Sprache, mit der sich wundervolle Bilder zeichnen lassen. Hans-Dieter Krug hat sich dem historischen Genre gewidmet. Sein Roman "Die Kinder des Waldes" handelt von Schwerarbeit und Völlerei, Müßiggang und Ausbeutung, die ausgeübt und erduldet werden von derselben Spezies, den Menschen eines kleinen Herzogtums in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die räumlich nahe beieinander leben. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. red