Krüger in die Hall of Fame aufgenommen

Hohe Ehre für den Haßfurter Denny Krüger in Passau bei der Auszeichnung verschiedener Kampfsportler durch den Verband "TDA International". Athleten und Trainer verschiedener Nationen, darunter Deutschland, Ungarn, Japan und USA, waren vertreten, als Krüger, der als bester Wettkämpfer in der Kategorie "Grappling" (Bodenkampf oder Jiu Jitsu) nominiert war, die Auszeichnung gewann und wegen seiner großen Erfolge in die Hall of Fame des Verbands aufgenommen wurde. Vergangenes Jahr feierte Krüger, Träger des schwarzen Gürtels, sein Comeback und erkämpfte sich die deutsche Meisterschaft im Kickboxen. 2019 gewann er bereits mehrere Grappling-Kämpfe auf professionellem Niveau. Krüger ist seit Jahren als Kämpfer und Trainer der Extreme Arts Academy Haßfurt international aktiv und gewann eine Vielzahl seiner Kämpfe in verschiedenen Gewichtsklassen. Er ist beispielsweise "The Battle"- sowie "Grappling Games"-Champion. red