Kronachs Lichterglanz für das ganze Jahr

Die auch heuer wieder für zehn Tage im Lichterglanz von "Kronach leuchtet" erstrahlende Kreisstadt wurde erneut in einem bildgewaltigen Kunstkalender festgehalten. Er zeigt die schönsten Momente und eindrucksvollsten Impressionen des Lichtevents und ist derzeit noch im Handel vorrätig.

Titelmotiv ist die Christuskirche - eine Aufnahme von Jennifer Alka, mit der sie beim Foto-Wettbewerb im Bereich Architektur den zweiten Platz belegte. Im Innern des Kalenders finden sich im Großformat Motive der Kronachallee, des Markt- und des Melchior-Otto-Platzes, der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße, der Spitalbrücke und der Strauer Straße. Ergänzt wird der Bilderzauber durch den Herrenmühlsteg, die Amtsgerichtsstraße sowie die St.-Anna-Kapelle als auch vom Innern der Christuskirche.

Vorfreude auf 2020

Monat für Monat ist ein anderes Highlight des Lichtevents zu sehen, das Erinnerungen auffrischt und Kronach weit über das eigene Festival hinaus leuchten lässt. Natürlich schüren die herrlichen Impressionen auch die Vorfreude auf das Lichterspektakel im kommenden Jahr, wenn Kronach vom 24. April bis 3. Mai bereits zum 15. Mal leuchten wird. Die Vorbereitungen für die Jubiläums-Edition sind in vollem Gange. Zum "Halbrunden" wird es besondere Überraschungen wie einen neuen Lichtweg geben, der u. a. das LGS-Gelände, den Marienplatz und den Melchior-Otto-Platz umfassen wird.

Erfreulicherweise hat sich der Kalender wieder zum Verkaufshit entwickelt, unterstützen doch alle Käufer dieses in Deutschland einmalige Lichtevent und legen damit auch den Grundstein für die Installationen im kommenden Jahr.

Der Erwerb des Kunstkalenders zum Preis von 15 Euro und Bestellungen sind nach wie vor möglich. Zu erwerben ist er wieder in den bekannten Vorverkaufsstellen. Er kann aber auch bei Hartmut Nenninger, dem Hauptverantwortlichen des Kunst-Kalenders, telefonisch unter 09261/61846 sowie per Mail kunstkalender@kronachleuchtet.com bestellt werden. Ein Postversand ist gegen Entgelt möglich. Auch Nachbestellungen bis in das Frühjahr hinein sind möglich.

Zudem gibt es - nach dem großen Zuspruch im Vorjahr - wiederum eine Tragetasche aus Vliesstoff mit dem Aufdruck "Kronach leuchtet". Der Werbeträger "to go" soll die Plastiktasche ersetzen und zur Nachhaltigkeit und Müllreduzierung beitragen. Die Taschen können zum Preis von zwei Euro überall dort erworben werden, wo es auch den Kalender gibt.

