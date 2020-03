Kronachs engagierte Evas wollen Frauen in Stadt und Landkreis sichtbarer machen

Das war ein fulminanter Auftakt: Den diesjährigen Weltfrauentag am Sonntag hatte das neu gegründete Frauennetzwerk "EVA." zum Anlass genommen, um sich im Rahmen eines Frauenbrunches im bis auf den letzten Platz besetzten Kronacher Café Kitsch erstmals öffentlich vorzustellen. Mehr als 80 Frauen waren der Einladung der Gleichstellungsstelle des Landkreises und "EVA." gefolgt, darunter zahlreiche Vertreterinnen der Politik und der Wirtschaft, aus der Arbeitnehmerbewegung, aus Kunst, Kirche und Gesellschaft sowie viele Frauen ohne Amt und Würden, die einfach gemeinsam mit Gleichgesinnten einen inspirierenden Vormittag erleben wollten.

Wie bei jeder erfolgreichen Einführung einer neuen Marke hatten die Organisatorinnen auf gute Sichtbarkeit gesetzt: Auf kleinen Handspiegeln, auf Buttons, Beuteln, Wimpeln und Aufklebern war das in sattem Pink gehaltene, elegante Logo "EVA." allgegenwärtig. An den Fenstern: Transparente mit dem wortwitzigen Appell: "EVA. empfiehlt: wählt Frauentag".

Bei Musik der Bluegrass- und Folkband "Birdelay" sowie Sektfrühstück und in lockerer Runde nutzten die Frauen zunächst die Gelegenheit, um sich auszutauschen. Dabei wurde schnell klar, dass es auch in Kronach immer noch viele Schwachstellen in Bezug auf Gleichberechtigung, Gleichstellung und Parität gibt. Anzügliches und herablassendes Verhalten männlicher Kollegen im kommunalpolitischen Umfeld, der mangelnde Mut junger Frauen, sich politisch zu engagieren, das Fehlen von Frauen im neu gewählten Verwaltungsrat des Kronacher Lucas-Cranach-Campus und die allgegenwärtige Benachteiligung bei Bezahlung und Karriere - all diese Themen sorgten für heiße Debatten an den Tischen.

Der Gesprächsstoff zeigte aber auch, wie wichtig heute noch Veranstaltungen wie der Internationale Frauentag sind. Gleichstellungsbeauftragte Lisa Gratzke betonte in ihrer Begrüßung Sinn und Wert dieses besonderen Tages. "Der erste Weltfrauentag wurde vor 109 Jahren begangen. Frauen weltweit demonstrieren am 8. März für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Auch im Landkreis Kronach gibt es hier noch Nachholbedarf."

Anfang dieses Jahres hat sich deshalb auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten das erste Kronacher Frauennetzwerk "EVA." gegründet. Das Netzwerk soll den Austausch, den Zusammenhalt sowie die Durchsetzungs- und Schlagkraft von Frauen im Landkreis stärken. Die Verdi- und Lebenshilfe-Frau Marie-Luise Loewel, die Chefin der Kronacher Volkshochschule Annegret Kestler und die Journalistin Sabine Raithel gehören zum Kreis der Gründungsmitglieder. Gemeinsam mit Lisa Gratzke stellten sie das Netzwerk vor.

""EVA." steht für engagiert, vernetzt und aktiv", erläuterte Marie-Luise Loewel. "Das Netzwerk ist bewusst überparteilich und überkonfessionell organisiert. Frauen unterschiedlichster Herkunft, mit den verschiedensten Berufen kommen bei uns zusammen und bringen ihre Erfahrungen ein."

Anlaufstelle für engagierte Frauen

"EVA." wolle sich dafür stark machen, dass Frauen in der Gesellschaft mehr wahrgenom-men werden und dass Frau in Stadt und Landkreis sichtbarer werde, ergänzte Sabine Raithel. Gleichberechtigung müsse zur Normalität im Landkreis werden; gleiche Voraussetzungen für Teilhabe von Frauen an und in der Gesellschaft in Kronach geschaffen werden. Das Netzwerk wolle sich stark machen für die Förderung von Frauen in Beruf und Gesellschaft. "Wir wollen Impulse dafür setzen, dass sich Frauen engagieren - und wir wollen eine Anlaufstelle sein für Frauen, die sich engagieren wollen", unterstrich Sabine Raithel.

Annegret Kestler erläuterte, wie das Engagement von "EVA." konkret aussieht. So solle es künftig eine ganze Reihe von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen rund um Frauenthemen geben. "EVA." wolle außerdem eine Diskussionsplattform bieten und Frauen ermuntern, ihre Kompetenz öffentlich darzustellen. Um herauszufinden, wo die Frauen in Kronach "der Schuh drückt", hatten die Netzwerkerinnen ihre Gäste aufgefordert, ihren Kummer aufzuschreiben. Annegret Kestler: "Wir werten Ihre Botschaften aus und werden darauf basierend konkrete Maßnahmen entwickeln", so Kestler.

Das nächste Netzwerktreffen wird am 5. Mai um 18.30 Uhr, in der Galerie des Kronacher Kunstvereins (Siechenangerstraße) stattfinden. Im Anschluss an eine Führung durch die Galerie und die Fotoausstellung von Kerstin Sperschneider will "EVA." die Ergebnisse der Umfrage präsentieren. Hierzu sind alle Frauen eingeladen. red