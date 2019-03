Kronacherin und Coburger siegen bei "Concours de lecture"

Der französische Lesewettbewerb der oberfränkischen Realschulen aus dem Bereich Coburg, Kronach und Lichtenfels wurde in diesem jahr von der RS I Kronach ausgerichtet, die wieder eine Siegerin stellen konnte.

Angetreten waren Schüler aus den Realschulen Burgkunstadt, Coburg I und II, Kronach I und II sowie Neustadt. In ihrer Begrüßung würdigte Direktorin Christa Bänisch, dass die Teilnehmer ja schon Sieger an ihren jeweiligen Schulen seien, was auch die Qualität der anschließenden Beiträge in melodiösem Französisch eindrucksvoll belegte. Der "Concours de lecture" war im Jahr 2012 eingeführt worden.

Zuerst las jeder Schüler einen selbstgewählten, vorher vorbereiteten französischen Text vor. Danach musste jeder noch einen unbekannten französischen Text vorlesen. Hierfür gab es für die französischen Bücherwürmer lediglich zwei Minuten Einlesezeit, was besonders für die Schüler der 7. Jahrgangsstufe, die erst seit September Französisch lernen, eine ziemliche Herausforderung darstellte. Doch auch das gelang den meisten schon recht gut und sie vertraten ihre Schulen mehr als würdig.

Bei den Siebtklässlern erreichte schließlich Linn Beranek von der Maximilian-von-Welsch-Realschule den ersten Platz; bei den Achtklässlern Nolan Flassbeck von der Realschule Coburg I. Die Gewinner wurden mit einem Büchergutschein belohnt; die zweiten Plätze mit einer kleinen französischen Lektüre. Aber auch die übrigen wurden für ihr Engagement für die französische Sprache mit einem vorösterlichen Schokoladenhasen und einer Teilnehmerurkunde bedacht, die ihnen bei ihren späteren Bewerbungen von Vorteil sein wird. hs