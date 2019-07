Kronacher Triathlon-Duo überzeugt in Kulmbach

Am vergangenen Wochenende fand der Kulmbacher Volkstriathlon über 500 Meter Schwimmen im Freibad in Kulmbach, 20 Kilometer Radfahren von Kulmbach nach Hegnabrunn und fünf Kilometer Laufen am Weißen Main statt. Die Wertung dieser Veranstaltung zählt zum Neprosport-Oberfranken-Cup.

Mit jeweils einem ersten Platz in ihren Altersklassen und somit der Maximalpunktzahl vertraten Petra Steger und Martin Dümlein den ASC Kronach-Frankenwald hervorragend. Steger belegte in der Gesamtwertung aller Damen nach 1:13:12 Stunden einen hervorragenden vierten Platz, während Dümlein in 1:03:46 Stunden im gesamten Männerfeld auf dem guten fünften Rang rangierte. tg