Kronacher Teams starten

In der höchsten Liga innerhalb des Tischtennisbezirks Oberfranken Ost (Kronach, Kulmbach, Bayreuth, Hof) ist der Landkreis Kronach mit vier Teams in der Herren-Bezirksoberliga vertreten. Zwar hatte noch während der Serie im Februar der TTC Au seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen, doch der SV Rothenkirchen füllte diese Lücke, denn er ging als ungeschlagener Meister in der Bezirksliga durchs Ziel.

Neben dem SVR spielen der TTC Alexanderhütte, der TSV Teuschnitz und der TSV Windheim II in der Bezirksoberliga. Vervollständigt wird das Zehner-Teilnehmerfeld mit drei Mannschaften aus dem Kreis Hof, zwei aus Bayreuth und dem TTC Rugendorf II. Dieser hat bereits zwei Spiele absolviert und beide gewonnen.

Windheim gastiert bei Aufsteiger

Mit dem TSV Windheim II (beim TTC Hof II) und dem TSV Teuschnitz (beim ASV Marktleuthen) nehmen heute zwei der vier Kronacher Teams den Kampf um die Punkte auf. Die vermeintlich leichtere Aufgabe sollte dabei Windheim (6. Platz in der vergangenen Serie) beim Aufsteiger TTC Hof II haben. Der Vorjahres-Dritte Teuschnitz muss zum unglücklichen Absteiger aus der Landesliga. Marktleuthen war mit dem Rangsiebten Mistelgau punktgleich und musste nur wegen des schlechteren Spielverhältnisses absteigen. Sowohl Windheim II als auch Teuschnitz bieten das gleiche Stammsextett wie in der letzten Spielzeit auf. Zwei Tage später stehen sich ab 20 Uhr in Teuschnitz der TSV und Windheim II gegenüber.

Für den Vizemeister der Saison 2018/19, dem TTC Alexanderhütte, fällt der Startschuss am Freitag, 27. September, um 20 Uhr, zu Hause gegen den ASV Marktleuthen. Auch der TTC tritt mit der gleichen Aufstellung wie zuletzt an und hat sicherlich einen Spitzenplatz fest im Visier. Erst am 12. Oktober bestreitet der SV Rothenkirchen seine erste Partie (in Marktleuthen). Hinsichtlich der Aufstellung hat sich beim Aufsteiger im hinteren Paarkreuz eine Änderung ergeben. Für Michael Gehring und Bernd Heim, die nun die Spitzenspieler der zweiten Mannschaft (Bezirksklasse B) sind, bilden Jens Hammerschmidt und David Lutz das hintere Paarkreuz der "Ersten".

Kreisduell bei den Damen

Auch bei den Damen sind vier Mannschaften aus dem Kreis Kronach in der Bezirksoberliga vertreten. Die weiteren Teams kommen aus dem Kreis Hof (vier) und Kulmbach (zwei). Bereits erfolgreich im Einsatz war der TSV Steinberg (7:3 gegen Kulmbach). Heute kommt es zum Kreisduell zwischen dem TTC Wallenfels und TSV Teuschnitz (15 Uhr). Als Quartett hatte Wallenfels in der vergangenen Saison zweimal die Oberhand behalten. Interessant wird, wie sich nach der Veränderung durch den Bezirk in Dreier-Mannschaften das Spielgeschehen entwickelt. Ebenfalls am Samstag ist Steinberg im Einsatz und gastiert um 18.30 Uhr beim Meisterschaftskandidaten TTC Stammbach. Die SG Neuses muss am Montag, 30. September, beim TTC Mainleus das erste Mal ran. hf