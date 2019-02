Kronacher SK siegt souverän

Aufgrund des klaren Erfolgs gegen die SpVgg Stetten bleibt der Kronacher SK weiterhin an der Tabellenspitze der Regionalliga Nord-West. Da die zweite Mannschaft des Bamberger SK als Tabellenführer mit sechs Spielern beim SK Bad Neustadt unter die Räder kam, rutschte sie hinter Kronach und Bad Neustadt auf Rang 4.

An die Spitze spielte sich der FC Marktleuthen durch einen 5:3-Sieg in Sailauf, während der SV Würzburg II - ebenfalls nur mit sechs Spielern - keine Chance gegen Höchstadt hatte und nun den letzten Platz innehat. Abstiegsgefährdet ist ebenfalls - punktgleich mit Stetten - der SV Seubelsdorf, der zu Hause zu siebt mit 2:6 gegen den TSV Rottendorf verlor, aber die beiden anderen Abstiegsaspiranten noch als Gegner hat. Kronacher SK - SpVgg Stetten 6,5:1,5

Die Mannschaft aus Stetten ist seit ihrem Aufstieg in die Regionalliga stets ein ebenbürtiger Gegner für die Kronacher Erste gewesen. Trotz des Ausfalls von Mannschaftsführer Edgar Stauch standen die Vorzeichen aber diesmal günstig: Ohne ihren Spitzenspieler Amtmann und ihre spielstarken jungen Frauen - das Markenzeichen der Stettener - konnten sie nur zu siebt antreten, so dass Tobias Becker am ersten Brett zu einem kampflosen Sieg kam.

Einen kurzen Arbeitstag hatte auch Heinrich Horther: Nachdem er schon nach sechs Zügen einen Turm gewann, glaubte er zunächst an eine vorbereitete Falle, doch sein Gegner gab nach wenigen weiteren Zügen auf (2:0). Alexander Becker ließ sich auf eine riskante Eröffnung ein, umschiffte aber alle Klippen und erreichte in schon vorteilhafter, aber schwieriger Stellung Remis (2,5:0.5). Auch Andreas Murmann war nach stets ausgeglichenem Spiel mit einem Remis zufrieden (3:1).

Die Partie von Walter Lechleitner war im Gleichgewicht, als sein Gegner, im Zwang gewinnen zu müssen, nach einem unvorsichtigen Springervorstoß Material verlor und sich schnell in einer hoffnungslosen Stellung wiederfand (4:1). Gegen seinen jungen Gegner, den talentierten Jakob Roth, scheute Fabian Hörmann keinen Abtausch, schuf sich im Doppelturmendspiel in klassischer Manier einen Freibauern am Damenflügel und brachte diesen sicher zum zweiten Sieg bei seinem zweiten Einsatz in der Mannschaft (5:1).

Trotz eventuell möglicher Gewinnstellung war Tobias Pfadenhauer nun mit der von Wisheckel angebotenen Punkteteilung einverstanden, da er sich angesichts des feststehenden Sieges nicht mehr auf eine komplizierte, langwierige Rechnerei einlassen wollte. Nico Herpich spielte die Überlegenheit seiner zwei Läufer gegen das Springerpaar von Sauer aus, was zum fünften Sieg für den KSK und 6,5:1,5-Endstand führte. hn Ergebnisse: Tobias Becker - Amtmann 1:0 (kampflos); Hörmann - Roth 1:0; Alexander Becker - Müller remis, Lechleitner - Thomas Deißenberger 1:0; Murmann - Schneider remis; Horther - Andreas Deißenberger 1:0; Pfadenhauer - Wisheckel remis; Herpich - Sauer 1:0.