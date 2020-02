Kronacher SK mit deutlicher Heimniederlage gegen den Spitzenreiter

Auch der Tabellenführer der Landesliga Nord, der TSV Kareth-Lappersdorf, war für den Kronacher SK eine Nummer zu groß, so dass eine deutliche Heimniederlage zu Buche stand. Da der KSK nun jedoch gegen die drei Tabellenvorgänger spielen muss, besteht zumindest noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt. Zugute kam ihm, dass auch der SC Forchheim und SC NT Nürnberg II verloren. Der nächste Gegner SK Klingenberg holte aber ein 4:4-Unentschieden beim SC Bamberg, der dadurch auf dem Weg zum Aufstieg etwas zurückgeworfen wurde. Ebenso der SK Schwandorf, der sich mit dem gleichen Ergebnis vom SK Schweinfurt trennte.

Landesliga Nord

Kronacher SK - Kareth-Lappersdorf 1,5:6,5

Gegen den Tabellenführer aus der Oberpfalz konnte die Kronacher "Erste" nur die ersten zweieinhalb Stunden mithalten. Als erster musste Alexander Becker die Segel streichen, der nach chancenreicher Eröffnung in zweischneidiger Stellung einen falschen Plan fasste und den Königsangriff seines renommierten Gegners Roland Speckner nicht mehr parieren konnte.

Am Spitzenbrett erspielte sich Tobias Becker mit den schwarzen Steinen gegen Martin Heika in einer positionell geführten Partie ein sicheres Remis und verbuchte damit seinen ersten halben Zähler in dieser Saison. Gilbert Rebhan spielte aus der Eröffnung heraus beherzt auf Angriff, konnte jedoch nicht verhindern, unterschätzte dann aber das Gegenspiel von Ralf Grabert und musste nach Figurenverlust aufgeben.

KSK-Jugendleiter Tobias Pfadenhauer zeigte mit den schwarzen Steinen ein schnörkelloses Spiel und erzielte gegen Dominik Kaiser ein ungefährdetes Unentschieden. Walter Lechleitner agierte gegen den früheren Bayreuther und Oberfränkischen Meister Andreas Hilge lange Zeit auf Augenhöhe, musste dann aber die Aktivierung der gegnerischen Figuren mittels Baueropfer zulassen und sah sich aufgrund der zahlreichen Drohungen gegen seinen König zur Aufgabe gezwungen.

Im Duell der Mannschaftsführer opferte Edgar Stauch gegen Christoph Eichinger bereits in der Eröffnung einen Bauern. Kurz darauf gab er auch noch eine Figur, ließ dann eine gute Chance, in Vorteil zu kommen, aus und gab kurze Zeit später aufgrund des Materialnachteils auf.

Heinrich Horther besaß lange Zeit die bequemere Stellung, gab dann jedoch zwei Bauern und konnte den Gegenangriff von Manuel Kues nicht mehr parieren.

Bei seinem ersten Einsatz in der ersten Mannschaft setzte der oberfränkische U14-Jugendmeister Johannes Renner seinen Gegner Matthias Melcher mit aktiven positionellen Zügen von Anfang an unter Druck und erzielte aus der Position der Stärke heraus eine ungefährdete Punkteteilung. es Ergebnisse: T. Becker - Heika remis, Stauch - Eichinger 0:1, A. Becker - Speckner 0:1, Rebhan - Grabert 0:1, Lechleitner - Hilge 0:1, Horther - Kues 0:1, Pfadenhauer - Kaiser remis, Renner - Melcher remis.