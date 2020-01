Kronacher SK III weiter nicht zu schlagen: Junge Mannschaft siegt beim Coburger SV II

Dank gütiger Mithilfe des Coburger SV II, der bisher ebenfalls ohne Verlustpunkt gewesen war, schaffte die junge Mannschaft des Kronacher SK einen weiteren Sieg in der Schach-Kreisklasse und ist nun mit 8:0 Punkten weiter Spitzenreiter. Auf Rang 2 folgt die zweite Mannschaft des TSV Tettau, die durch den 3:1 Sieg in Einberg nun einen halben Brettpunkt mehr aufweist als die Coburger. Danach kommen bereits abgeschlagen der VfB Einberg sowie der TSV Oberlauter II, der in Nordhalben knapp verlor. Nordhalben schob sich damit vor den spielfreien SC Steinwiesen II, der nun Schlusslicht ist. Coburger SV II - Kronacher SK III 1,5:2,5

Mit dem Vorteil, dass Coburg lediglich drei Spieler zur Verfügung hatte, begann der Wettkampf für die dritte Mannschaft des Kronacher SK. Diese trat diesmal vollständig mit Jugendlichen an, die nach DWZ einen deutlichen Nachteil hatten. Mit dem 1:0-Vorsprung setzten sie sich jedoch mit breiter Brust ans Brett und gingen gleich forsch zur Sache.

Allerdings etwas zu angriffslustig, wie David Müller nach kurzer Zeit feststellen musste, denn Schlottermüller eroberte bereits in der Eröffnung eine Figur sowie zwei Bauern, was im weiteren Verlauf die Niederlage bedeutete.

David Schülner ging dagegen zunächst sorgfältig vor und setzte seinen erfahrenen Gegner in der Eröffnung unter Druck. Allerdings erlaubte er sich bei großem Vorteil einen Läufereinschlag auf h7, um einen weiteren Bauern zu gewinnen. Dadurch wurde jedoch der Läufer eingesperrt und musste sich gegen einen weiteren Bauern opfern. Da dies auch die Linien gegen den eigenen König öffnete, geriet das Kronacher Nachwuchstalent unter starken Druck und hatte Glück, dass sein Gegenüber ein dreizügiges Matt übersah. Dies verschaffte ihm einen Tempovorteil und es gelang ihm das Kunststück, Gubesch selbst Matt zu setzen.

Auch Beetz ging mit Bedacht zur Sache und verteidigte sich geschickt gegen die Angriffsbemühungen von Bikteev, der am Königsflügel eine Linie geöffnet hatte. Da er die ganze Zeit einen leichten Rückstand hatte, nahm er das Remis-Angebot an, das den Mannschaftssieg sicherte. Schade, dass er die Stellung nicht mehr genau überprüfte, denn der letzte Zug des Gegners war eigentlich ein Fehler gewesen. Ergebnisse: Bikteev - Beetz remis; Schlottermüller - Müller 1:0; Gubesch - Schülner 0:1; unbesetzt - Burger 0:1 (kl.). VfB Einberg - TSV Tettau II 1:3

Ergebnisse: Schäfer - Krumm 0:1; Krug - Müller 0:1; Sperlich - Stahl 1:0; Mahr - Förtsch 0:1. FC Nordhalben II - TSV Oberlauter II 2,5:1,5

Ergebnisse: Fischer - Marr remis; Querfurth - Martin 1:0; Birke - Eisentraut 1:0; Köstner - Heinrich 0:1. hn