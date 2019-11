Kronacher SK III schlägt Nordhalben klar

In der Schach-Kreisklasse ist bereits die Hälfte der Runden absolviert und immer noch führt die dritte Mannschaft des Kronacher SK, in der der Nachwuchs Spielpraxis sammeln soll. Ebenfalls noch ohne Punktverlust steht der Coburger SV II, der diesmal spielfrei war, auf dem zweiten Rang. In der nächsten Runde kommt es dann zum direkten Duell der beiden Mannschaften an der Tabellenspitze. Wie der VfB Einberg, der durch den Sieg in Oberlauter den Anschluss schaffte, steht auch Steinwiesen nach der zweiten Niederlage bereits etwas abgeschlagen im Mittelfeld, während Nordhalben II immer noch auf den ersten Sieg wartet. Kronacher SK III - FC Nordhalben II 4,5:1,5

Benni Schülner konnte gleich zu Beginn wieder mit einem Sieg in der Tasche nach Hause fahren, da Nordhalben lediglich fünf Spieler aufbieten konnte.

Da bereits ausgangs der Eröffnungen die anderen Kronacher Spieler vielversprechende Positionen hatten, war Johannes Lang mit einer Punkteteilung einverstanden. Den zweiten ganzen Punkt für die Kronacher erspielte sich Uwe Barthold, der Willi Köstner stets im Griff hatte. Aufgrund dieses Vorsprungs willigten David Schülner und David Müller gegen ihre nominell stärkeren Gegner jeweils ins Remis ein und machten den dritten Sieg für Kronach perfekt.

Auch Robin Beetz hatte lange Zeit eine ausgeglichene Partie, doch wollte er diesmal unbedingt gewinnen, spielte konzentriert weiter und baute den Sieg schließlich auf 4,5:1,5 aus. hn Ergebnisse: Beetz - T. Köstner 1:0, Müller - Birke remis, D. Schülner - Stengel remis, Lang - Ströhlein remis, Barthold - W. Köstner 1:0, B. Schülner - unbesetzt 1:0 (kl.). TSV Tettau II - SC Steinwiesen II 4:0

Ergebnisse: Krumm - Flesch 1:0, Roßmeier - Holzmann 1:0, Güntsch - Klinger 1:0, Müller - Pöhlmann 1:0.